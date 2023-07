Amerikaanse spurtbom Gabby Thomas toont WK-vorm met snelste 200 meter van het jaar

Gabby Thomas, bronzenmedaillewinnares op de laatste Olympische Spelen in Tokio, is op overtuigende wijze Amerikaanse kampioene geworden. Ze won de finale van de 200 meter in 21"60, waarmee ze 9 honderdsten onder de beste seizoenstijd van de Jamaicaanse Shericka Jackson bleef.

Het podium werd vervolledigd door Sha'Carri Richardson, winnares van de 100 meter, en Kayla White.

Bij de mannen ging Erriyon Knighton met de titel aan de haal in 19"72. Toppers als Fred Kerley en Christian Coleman wisten zich op de 200 meter niet te plaatsen voor het WK.

Het WK atletiek vindt plaats tussen 19 en 27 augustus in Boedapest.