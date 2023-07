BEKIJK: Waslijn met shirtjes schiet Lilian Calmejane van de fiets, Fransman "feliciteert" boosdoener

Je vuile was buiten hangen? Dat doe je beter niet langs het parcours van de Tour de France. Bij de passage van het peloton nabij de tussensprint zorgde de windcirculatie voor een valpartij in het peloton. Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty) bleef haperen aan een waslijn. De Fransman reageerde met een cynische duim en gooide een shirtje in het gezicht van de boosdoener. Hij werd wat later verzorgd aan zijn elleboog.