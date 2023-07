Debutante Manon De Roey ligt uit US Open golf na dramatische tweede dag

De Pebble Beach-golfbaan heeft Manon De Roey genekt. Had ze na dag 1 en 76 slagen nog uitzicht op de cut, ging de 31-jarige Belgische volledig onderuit op dag 2. Met 8 bogeys en 2 dubbele bogeys kwam ze op 84 slagen uit, 12 boven par. Daarmee eindigde ze gedeeld 143e, geen finaleronden voor de debutante op de US Open.

08 uur 08. Manon De Roey haalt cut niet na dramatische dag. De Pebble Beach-golfbaan heeft Manon De Roey genekt. Had ze na dag 1 en 76 slagen nog uitzicht op de cut, ging de 31-jarige Belgische volledig onderuit op dag 2. Met 8 bogeys en 2 dubbele bogeys kwam ze op 84 slagen uit, 12 boven par. Daarmee eindigde ze gedeeld 143e, geen finaleronden voor de debutante op de US Open. .

08 uur 06. Verraderlijke Pebble Beach-baan . De legendarische Pebble Beach-baan eiste haar tol, slechts 12 golfsters slaagden in een tweede ronde onder par, 72 slagen. De Amerikaanse outsider Bailey Tardi, die een openingsronde liep van 69 slagen, deed op dag 2 nog een slag beter. De nummer 455 op de wereldgolfranglijst, die dit seizoen met een 23e plaats op het Lotte Championship haar beste resultaat neerzette, leverde een scorekaart af waarop 4 birdies, 1 eagle en 2 bogeys stonden, vier onder par, de beste score van de dag. In de tussenstand telt de 26-jarige Tardi 2 slagen voorsprong op haar landgenote Allisen Corpuz en de Zuid-Koreaanse Kim Hyo-Joo. Slechts zes golfsters staan met een score onder par op hun naam. .

07 uur 05. De Roey in het midden van het pak. Manon De Roey heeft haar allereerste rondje ooit op de US Open afgewerkt in 76 slagen, goed voor 4 slagen boven het gemiddelde van de baan. De Roey liet 2 birdies (-1 op een hole) noteren op haar scorekaart, maar ook onder meer een dubbele bogey (+2). Ze staat hierdoor op de 83e plaats, al ligt het veld boven haar nog dicht bij elkaar. Helemaal bovenaan vinden we een Aziatisch duo: de Chinese Xiyu Janet Lin en de Koreaanse Hyo Joo Kim hadden allebei 68 slagen nodig voor hun rondje over Pebble Beach, goed voor een score van -4. .