Wout van Aert moeit zich niet met de tussensprint: "Is het een signaal? Ja, dat is het"

Wie doet een gooi naar de groene trui in deze Tour? Wout van Aert heeft naar eigen zeggen andere doelen en de eerste tussensprint van deze Ronde van Frankrijk lijkt aan te tonen dat het geen smoesjes zijn. Bij de spurt in de eerste etappe was Mads Pedersen na de passage van 5 koplopers de snelste van het pak voor Peter Sagan en Jasper Philipsen. Van Aert was nergens te bespeuren.