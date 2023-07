Victor Campenaerts zat duidelijk op hete kolen. De renner van Lotto-Dstny was de eerste klant die aan de boom schudde toen de Tour de France officieel op gang was gevlagd. Zijn poging was snel geneutraliseerd, maar Lotto-Dstny hield vol. Met succes: ploegmakker Pascal Eenkhoorn kreeg wel een vrijgeleide met een trosje.