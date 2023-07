Ann Wauters ziet hoofdcoach James Wade vertrekken van Chicago Sky naar Toronto Raptors

Chicago Sky won de WNBA met Wade (47) in 2021. In 4 seizoenen is zijn winstrecord 74-50. Op 12 teams staat Chicago dit seizoen 6e na 16 matchen.



Zijn vertrek is verrassend. En het zoveelste verlies van talent in Chicago, dat in het tussenseizoen toppers Courtney Vandersloot, Cancade Parker en Azura Stevens zag weggaan. Emma Meesseman en Julie Allemand kozen er dan weer voor om in 2023 geen WNBA te spelen met Sky.



Wade had 3 assistenten bij Chicago. Vatansever neemt de rol van Wade over, Ann Wauters blijft assistent, maar krijgt wel een grotere rol.