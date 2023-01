Ann Wauters gaat voor 2e seizoen als assistent in WNBA, Meesseman en Allemand zijn vraagtekens

Voor Ann Wauters wordt het haar 2e seizoen als assistent-coach bij Chicago Sky. Vorig jaar maakte ze voor het eerst deel uit van de staf van het WNBA-team, waar James Wade de hoofdcoach is.

Ondanks een pijnlijk einde van het seizoen - het ambitieuze Chicago sneuvelde in de halve finales van de play-offs - was het voor Wauters een positieve ervaring, want ze heeft beslist dat ze ook deze zomer naar de VS trekt.

Of Wauters ook opnieuw Julie Allemand en Emma Meesseman mag verwelkomen, is op dit moment nog niet duidelijk. De kans is reëel dat beide speelsters het komende WNBA-seizoen overslaan.

Allemand heeft bij Chicago nog wel een contract tot 2024, maar mogelijk legt ze haar prioriteiten deze zomer bij de nationale ploeg. Als de Belgian Cats zich plaatsen, spelen ze in juni het EK. Daar worden ook tickets uitgedeeld voor de Olympische Spelen.

Emma Meesseman is een vrije speelster in de WNBA en kan in principe tekenen waar ze wil. Vanaf 21 januari mogen teams onderhandelen, vanaf 1 februari mogen er contracten ondertekend worden.

Ook Meesseman verkoos in het verleden al de nationale ploeg boven de WNBA. In Chicago is de verwachting dat onze landgenote het WNBA-seizoen zal overslaan.

