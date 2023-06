How to Muay Thai: ex-bokswereldkampioene Daniella Somers verklaart Belgische succesverhaal

De sport kent ook enkele controverses. Zo wordt Muay Thai soms geassocieerd met gewelddadige situaties buiten de ring met hooligans. Daarnaast is er de trieste realiteit dat sommige arme families in Thailand hun kinderen laten deelnemen aan wedstrijden om extra geld te verdienen, wat ernstige risico's met zich meebrengt voor de gezondheid van deze kinderen.

Muay Thai, ook wel bekend als thaiboksen, is een eeuwenoude vechtsport die zijn oorsprong vindt in Thailand. Het staat bekend om zijn unieke mix van stoten en trappen, waardoor het een uitdagende sport is.

Muay Thai in de lift

Achtvoudig bokswereldkampioene Somers, 58 jaar ondertussen, richtte in 1992 The Bulldogs Thai- en Kickboksclub op in Antwerpen. "Die telt intussen ongeveer 600 leden."



“40 jaar geleden nam mijn broer me mee naar de sport die destijds nog weinig bekendheid genoot. Ik vond het toen zo leuk dat ik er ben blijven plakken. De rest is geschiedenis.”



Muay Thai maakte de afgelopen jaren een opmerkelijke opmars in België.

Het aantal leden en clubs is spectaculair gestegen, met maar liefst 15.000 leden en 320 clubs in totaal. Met name in Vlaanderen is er een enorme toename te zien, met bijna 10.000 kick- en thaiboksers, in vergelijking met slechts 6.000 leden zo'n vijf jaar geleden.

Een belangrijke mijlpaal voor de sport was de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse Kickboks en Muaythai Organisatie (VKBMO) sinds 2021.

Hoewel thaiboksen momenteel geen olympische sport is, was de mondiale erkenning als olympische discipline toen een stap in de goede richting.

Volgens Daniella Somers is de groeiende populariteit al enkele jaren aan de gang: "We hebben al ongeveer 4 jaar een wachtlijst voor de jeugd moeten instellen."