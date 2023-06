Verklaring voor wervelende EK-start van Belgian Cats? "Valt op hoe ze stralen op het veld"

Bekijk de analyse van Sofie Hendrickx bij Kris Meertens

Een Hongaarse journalist zei tegen de bondscoach na de match tegen Tsjechië: "Voor mij is het duidelijk: België is de topfavoriet voor de Europese titel". En de bondscoach antwoordde: "Ja, dat begrijp ik. Ik geloof in mijn speelsters." Wat vind jij daarvan, Sofie?

"Dat is een heel mooie uitspraak. Een bondscoach die in de titel gelooft, daar begint het bij."

"Je ziet dat de Cats in vorm zijn, dat ze veel vertrouwen uitstralen en dat het allemaal een beetje vanzelf loopt momenteel."

"Natuurlijk, het is nog vroeg. Ik wacht graag nog een iets fysiekere wedstrijd af. Dat hebben ze nu nog niet echt gehad."

"Maar de manier waarop ze spelen is toch veelbelovend. Ik denk dat we er toch van mogen uitgaan dat ze als eerste uit deze poule zullen komen. En vanaf de kwartfinales is het wedstrijd per wedstrijd."

Wat is er precies veelbelovend? Het spel, de sfeer, het feit dat iedereen aan bod komt in de ploeg, ...?

"Ze zetten defensief een enorme druk en van daaruit spelen ze een heel snel transitiespel. Dat is hun sterkste wapen momenteel."

"Tegen Israël gaven ze 37 assists, dat zegt veel over het ploegspel. Ze willen spelen voor elkaar en houden de druk constant hoog."

"In het verleden was het vaak: op 50 procent winnen we nog. Nu is het echt van minuut 1 tot en met minuut 40 met alle speelsters blijven doorduwen. Ze zijn niet tevreden met 20 punten verschil, als het met 40 kan, doen ze dat. Dat is de goeie mentaliteit."

"België oogt heel fris, nochtans kwamen de twee matchen snel na elkaar. Ook de bankspelers hadden hun meerwaarde op het terrein. Daardoor kunnen de basisspeelsters wat meer rusten en ook gerust toekijken."