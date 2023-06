Etienne De Beule, knecht van Eddy Merckx en vader van ex-profvoetballer Davy, is overleden

Etienne De Beule debuteerde in 1976 als prof voor de Molteni-ploeg van Eddy Merckx. De volgende 2 jaar volgde hij het zog van de Kannibaal richting Fiat en C&A, maar toen Merckx er begin 1978 abrupt een punt achter zette, moest De Beule zijn eigen pad uittekenen.



De Beule won vooral koersen op lokaal niveau, maar toch schuwde hij ook de grote koersen niet. In 1985 werd hij 18e in de Ronde van Vlaanderen en dat jaar reed hij ook zijn enige Tour de France, in dienst van Hennie Kuiper.

4 jaar eerder was zijn zoon Davy geboren, die later profvoetballer zou worden bij onder meer Lokeren, Gent en Kortrijk.



De Beule overleed op 69-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte.