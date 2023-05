Lewis Hamilton (38) wuift geruchten over Ferrari weg: "Komende weken nieuw contract bij Mercedes"

Op de traditionele persconferentie van een Grote Prijs kreeg Lewis Hamilton de vraag of Ferrari contact met hem had opgenomen. "Neen", was zijn duidelijke antwoord." Bij contractonderhandelingen is er altijd speculatie." "En tenzij je het van mij hoort, is het niet meer dan dat. Mijn team werkt achter de schermen nauw samen met (Mercedes-teambaas, red) Toto Wolff, een nieuw contract is bijna klaar en iets voor de komende weken." Hamilton mikt op een achtste wereldtitel, waarmee hij alleen recordhouder zou worden. Nu moet hij het record nog delen met de Duitser Michael Schumacher.

"Team kan kampioenschap nog winnen"

Alleen stelde de Mercedes-bolide recentelijk teleur. In de huidige WK-stand telt de Brit al 63 punten achterstand op leider Max Verstappen (Red Bull), de Nederlander is op weg naar een derde wereldtitel op een rij.



"Toch zijn we nog steeds een team dat het kampioenschap kan winnen", vertelde Hamilton. "We hebben alleen de verkeerde auto gehad en er zijn de afgelopen twee jaar beslissingen genomen die niet ideaal waren. Daar werken we nu aan."



"We hebben dit weekend een nieuwe upgrade. Het team heeft ongelooflijk hard gewerkt om deze upgrade in deze race in de praktijk te brengen, ook al is Monaco niet het beste circuit ervoor."



Ook Ferrari-teambaas Frederic Vasseur ontkende trouwens dat er onderhandelingen worden gevoerd met Hamilton. "In deze fase van het seizoen is er elke week een nieuw verhaal. We hebben Hamilton geen aanbod gedaan. Maar ik denk dat elk team wel eens een Hamilton zou willen hebben", zei Vasseur aan Autosport.