BEKIJK: Oeps, F1-rijder Charles Leclerc valt op zijn gezicht en mist voor open doel

De voetbalmatch in Monaco voor het goede doel is een jaarlijkse traditie in de aanloop naar de grand prix in de straten van Monte Carlo.

Michael Schumacher liet destijds zien dat hij goed uit de voeten kan met een bal.

Charles Leclerc beschikt misschien over iets minder voetbaltalent. Al snel ging hij op zijn gezicht in de match. Daarna miste hij - op aangeven van Ferrari-ploegmaat Carlos Sainz - een open kans.