Miami Heat met anderhalf been in NBA-finale na 3e zege tegen Celtics

4 matchen op een rij moeten de Celtics winnen om nog door te stoten naar de finale. Maar dat is nog nooit gebeurd in de NBA-geschiedenis. En dus ziet het er goed uit voor Miami Heat. Zij kunnen voor een 2e keer in 4 jaar tijd naar de eindstrijd. Dinsdag staat game 4 op het programma.

Afgelopen nacht was Gabe Vincent een van de uitblinkers. Hij was goed voor 29 punten, een record voor hem. Ook Duncan Robinson (22 ptn) en Caleb Martin (18 ptn) deden een stevige duit in het zakje.

"Dit was een sterke, volwassen en professionele match", zei coach Erik Spoelstra achteraf.

Aan de overzijde klonk er een heel ander geluid. Boston-speler Jaylen Brown: "we kunnen veel mensen met de vinger wijzen, maar dit was gewoon beschamend."