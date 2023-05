Leclerc en Sainz zijn radeloos door "onbestuurbare" Ferrari: "We zijn heel, heel ver weg"

Heeft de uitstekende start vorig seizoen Ferrari verblind? De Italiaanse renstal hield vast aan zijn ontwerp van vorig jaar en dat lijkt de Scuderia nu zuur op te breken.

Charles Leclerc heeft na 5 races minder punten gesprokkeld dan in de eerste 2 races vorig jaar. Een 3e plek in Bakoe leek even hoopgevend voor de Monegask, maar die bubbel werd doorgeprikt in Miami.

Zowel in de vrije trainingen als in de kwalificaties vloog Leclerc uit de bocht. In de race had hij dan weer moeite om de Haas van Kevin Magnussen te kloppen en moest hij vrede nemen met de 7e plaats.

"Het was heel moeilijk", gaf de vicewereldkampioen toe. "Ik besprak het net met Carlos: we hebben een wagen die zo moeilijk te besturen is en waarmee het ongelofelijk moeilijk is om op de limiet te rijden."

"Het is niet eens van bocht naar bocht. Ik kan in dezelfde bocht eerst onderstuur hebben en daarna overstuur. Onze auto heeft zoveel last van de wind."