Het is weer van dat: 7 rode kaarten na gecontesteerde penaltywinner in River Plate-Boca Juniors

De sportieve beslissing in het met 80.000 fans tot de nok gevulde Estadio Mas Monumental viel in de 93e minuut vanaf de stip. Toen Borja de 1-0 aan het vieren was, raakten elders op het veld spelers met elkaar slaags.



Plotsklaps was er van voetbal geen sprake meer. Spelers, invallers, scheidsrechters, stewards en politiemensen mengden zich in een massale rel. Het duurde een kwartier eer de gemoederen bedaard waren.



Tussen de 103 en 105e minuut deelde ref Dario Herrera 6 rode kaarten uit, netjes verdeeld over de beide teams. Ook Boca-coach Almiron zag een rood karton.



River Plate staat op kop in de competitie na 15 speeldagen met 37 punten, Boca is 13e met 18 punten. River Plate is de club van coach Martin Demichelis en ex-Anderlecht-spits Matias Suarez, die in het slot mocht invallen.



De Superclasico gaat vaak gepaard met geweld, op en naast het veld. In 2018, toen beide teams tegenover elkaar stonden in de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League, ging het zelfs zo ver dat de terugwedstrijd in het Bernabeustadion in Madrid afgewerkt moest worden.



De return stond aanvankelijk in het Momumentalstadion van River gepland, maar kon niet doorgaan omdat de spelersbus van Boca onderweg naar het stadion was aangevallen door River-aanhangers.