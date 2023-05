Wat maakt The Crucible zo magisch? Een inkijk in de mythische snookertempel met amper 1000 plekjes

"Het is de enige zaal waar ik met een apart gevoel aan tafel sta."

In de aanloop naar het WK liet Luca Brecel zich al ontglippen dat The Crucible iets speciaals in hem naar bovenhaalt. "Het is er zo klein, met de camera’s en het publiek bijna bovenop je, dat het beklemmend kan aanvoelen."

Voorheen haalde die setting in de stad Sheffield het slechtste in Brecel naar boven, maar de voorbije weken dus het beste.

Onze landgenoot is niet de enige die extremen meemaakte in het mekka van de snookersport. De opvallende kleine zaal, met plaats voor amper 1.000 mensen, laat geen enkele speler onberoerd.

"Elke snookerspeler begint aan zijn carrière met twee doelen: ooit in The Crucible spelen en de wereldtitel pakken", verzekert presentator Rob Walker. "Dit hier is het epicentrum van onze sport."