Jack is back! Om Lakers eindelijk nog eens te zien doorstoten in play-offs

Jack is back.

De terugkeer van superfan (en acteur) Jack Nicholson naar de zaal van de LA Lakers was groot nieuws in Los Angeles. Voor het eerst sinds oktober 2021 zat hij nog een keer in de zaal, samen met zijn zoon. Sinds de coronapandemie laat de 86-jarige acteur zich nog weinig zien.

Maar de kans om zijn geliefde ploeg voor het eerst sinds 2013 nog eens een serie te zien winnen in de play-offs (de speciale play-offs in de "Florida-bubble" tijdens de coronapandemie niet meegerekend) wou hij niet laten liggen.

De Lakers begonnen furieus en gingen rusten met een voorsprong van 20 punten tegen de nummer twee in het Westen tijdens de reguliere competitie.

Het duo LeBron James - Anthony Davis toonde dat met de Lakers rekening gehouden moet worden als ze allebei fit zijn. Davis zorgde voor 16 punten, maar was vooral defensief spectaculair met 14 rebounds en 5 blocks.

De aanvallende uitblinker was niet LeBron (22 punten), maar D'Angelo Russell met 31 punten. Aan de overzijde leek Ja Morant te veel last te hebben van een handblessure. Hij bleef steken op 10 punten.

Zondag weten de Lakers wie ze in de halve finale van de Western Conference tegenkomen: Sacramento of Golden State. In de confrontatie tussen de Kings en de Warriors staat het na zes duels 3-3, nadat Sacramento vrijdag met 118-99 zegevierde.