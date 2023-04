Net niet! Belgische vrouwen verliezen van Engeland in finale EK squash

clock 21:16 21 uur 16. Belgische vrouwen verliezen van Engeland in finale. De Belgische vrouwenploeg is zaterdag met 2-1 onderuitgegaan tegen Engeland in de finale van het EK squash voor landenteams in de Finse hoofdstad Helsinki. Jasmine Hutton, 25e op de wereldranglijst, verraste Tinne Gilis (PSA 14): 11-5, 13-11, 5-11 en 11-5. Nele Gilis, nummer 11 van de wereld, klopte Georgina Kennedy (PSA 8): 11-4, 9-11, 11-9 en 11-5. Lucy Turmel (PSA 33) haalde het tot slot van de 17-jarige Chloé Crabbé (PSA 285) in drie sets (11-5, 11-2 en 11-6). Onze landgenoten zagen hun titeldroom zo ultiem nog verbrokkelen. . Belgische vrouwen verliezen van Engeland in finale De Belgische vrouwenploeg is zaterdag met 2-1 onderuitgegaan tegen Engeland in de finale van het EK squash voor landenteams in de Finse hoofdstad Helsinki. Jasmine Hutton, 25e op de wereldranglijst, verraste Tinne Gilis (PSA 14): 11-5, 13-11, 5-11 en 11-5. Nele Gilis, nummer 11 van de wereld, klopte Georgina Kennedy (PSA 8): 11-4, 9-11, 11-9 en 11-5. Lucy Turmel (PSA 33) haalde het tot slot van de 17-jarige Chloé Crabbé (PSA 285) in drie sets (11-5, 11-2 en 11-6). Onze landgenoten zagen hun titeldroom zo ultiem nog verbrokkelen.



clock 29-04-2023 29-04-2023.

clock 19:55 19 uur 55. Belgische vrouwen overtuigend naar finale. Weer een stap dichter bij goud. Het Belgische vrouwenteam heeft zich op het EK vandaag geplaatst voor de finale. De Belgen versloegen Frankrijk met twee overwinningen tegen nul. De zussen Gilis maakten opnieuw het mooie weer. Nele Gilis (PSA-11) opende met een overwinning in vier sets (5-11, 11-5, 11-5, 11-9) tegen Melissa Alves (PSA-19). Haar zus Tinne (PSA-14) versloeg daarna Enora Villard (PSA-45) in drie sets (11-5, 11-3, 11-4) en diende daarmee de genadeslag toe. Het laatste duel van Chloé Crabbé (PSA-285) tegen Marie Stephan (PSA-50) hoefde dan ook niet meer gespeeld te worden.

De zussen Gilis maakten opnieuw het mooie weer. Nele Gilis (PSA-11) opende met een overwinning in vier sets (5-11, 11-5, 11-5, 11-9) tegen Melissa Alves (PSA-19). Haar zus Tinne (PSA-14) versloeg daarna Enora Villard (PSA-45) in drie sets (11-5, 11-3, 11-4) en diende daarmee de genadeslag toe. Het laatste duel van Chloé Crabbé (PSA-285) tegen Marie Stephan (PSA-50) hoefde dan ook niet meer gespeeld te worden.



Zaterdagmiddag nemen de Belgen het in de Finse hoofdstad op tegen Engeland, dat met 2-0 won van Wales.

clock 16:14 16 uur 14. Belgen verliezen halve finales tegen Tsjechië. De Belgische mannen zijn er op het EK squash niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de landencompetitie in de tweede divisie. De Belgen verloren met 3-0 van Tsjechië. Mats Raemen verloor in drie sets met 11-6, 11-6, 11-4 van Viktor Byrtus. Joeri Hapers ging onderuit tegen Martin Svec met 11-6, 11-4, 11-4. De nederlaag van Lowie Delbeke tegen Daniel Mekbib met 11-6, 11-7 bezegelde het lot van de Belgen. De vierde partij tussen Harold Castiaux en Jakub Solincky moest dan ook niet meer gespeeld worden.

Mats Raemen verloor in drie sets met 11-6, 11-6, 11-4 van Viktor Byrtus. Joeri Hapers ging onderuit tegen Martin Svec met 11-6, 11-4, 11-4. De nederlaag van Lowie Delbeke tegen Daniel Mekbib met 11-6, 11-7 bezegelde het lot van de Belgen. De vierde partij tussen Harold Castiaux en Jakub Solincky moest dan ook niet meer gespeeld worden.

Mits een overwinning was de Belgische ploeg al zeker geweest van promotie naar de eerste divisie.Zaterdagochtend vecht België nog een duel met Zweden uit voor de derde plaats.

clock 28-04-2023 28-04-2023.

clock 20:30 20 uur 30. België treft Frankrijk in halve finale. De Belgische vrouwen hadden zich tegen Spanje al verzekerd van de halve finale. Na een nieuwe 1-2-overwinning tegen rechtstreekse concurrent Wales heeft België nu ook de leidersplaats kunnen veiligstellen. In de halve finale staat België vrijdag tegenover Frankrijk. De andere halve finale gaat tussen Engeland en Wales. De finale en de wedstrijd om de derde plaats worden zaterdag gespeeld.



clock 15:56 15 uur 56. Belgische vrouwen naar halve finales. De Belgische vrouwen hebben zich geplaatst voor de halve finale na een 2-1 overwinning tegen Spanje. Vanavond spelen ze nog een groepswedstrijd tegen Wales. Die zal uitmaken of ze 1e of 2e in de poule worden. De top 2 gaat door naar de halve finales van vrijdag. De Belgische mannen hebben vanmorgen 2-2 gespeeld tegen Portugal, maar wonnen 8-6 in games. Zij werden groepswinnaar en plaatsen zich zo voor de kwartfinale van divisie 2.



clock 27-04-2023 27-04-2023.

clock 16:05 16 uur 05. België opent jacht op goud met winst. De Belgische vrouwen hebben hun 1e wedstrijd gewonnen op het EK squash voor landenteams. Nederland ging woensdag met 2-1 voor de bijl. Voor België wonnen de zussen Nele en Tinne Gilis hun wedstrijd, Chloe Crabbé ging onderuit.



Voor België wonnen de zussen Nele en Tinne Gilis hun wedstrijd, Chloe Crabbé ging onderuit.



Donderdag komen de Belgische vrouwen opnieuw in actie. Dan spelen ze tegen Spanje en Wales. De top 2 van elke poule stoot door naar de halve finales.



In de 2e divisie van het EK hebben ook de Belgische mannen een prima start gemaakt. Zij versloegen woensdag Oekraïne met 4-0.