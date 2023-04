LA Lakers nemen voorsprong tegen Memphis, Phoenix op één zege van volgende ronde

LA Lakers - Memphis: 111-101 (stand play-offs 2-1)

De Los Angeles Lakers hebben met 111-101 gewonnen van Memphis. Anthony Davis was goed voor 31 punten en 17 rebounds. NBA's topschutter aller tijden LeBron James had met 25 punten, 9 rebounds en 5 assists ook een ruim aandeel in de zege.

Bij de bezoekers schitterde Ja Morant met 45 punten, 13 assists en 9 rebounds. De vedette van de Grizzlies had de vorige wedstrijd door een handblessure gemist en viel opnieuw uit in het slot van de partij met pijn aan het been.

De Lakers nemen een 2-1-voorsprong. Maandagavond spelen beide ploegen, in LA, voor de vierde keer tegen elkaar. Wie als eerste vier zeges pakt, stoot door naar de halve finale van de Western Conference tegen Sacramento of kampioen Golden State.