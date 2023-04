BOIC roept op tot meer genderevenwicht in sportbesturen: "Evolutie nodig in denkpatroon"

Het promoten van gendergelijk leiderschap in de sport: dat was donderdagavond het centrale thema tijdens "She Leads". Met die conferentie wilde het BOIC het thema onder de aandacht brengen en sportorganisaties motiveren om actie te ondernemen.

"Er is nog altijd een enorm tekort aan vrouwen in leiderschap bij de federaties, niet alleen in België, maar in de hele wereld. Daarom wilden we daar een open debat over voeren en positieve voorbeelden tonen, zonder blind te zijn voor de zaken die nog veel beter kunnen", zegt Cédric Van Branteghem van het BOIC.

"Concreet wil het BOIC een voorbeeld zijn. Een vrouwelijke delegatieleider op een van de kampioenschappen zou bijvoorbeeld al een mooie stap zijn. In de delegaties en de staf willen we ook richting 40-60 qua genderbalans, net zoals we nu hebben in het managementteam."

"Als BOIC willen we het goeie voorbeeld geven aan onze nationale federaties. We moeten omgevingen creëren waarbinnen het logischer wordt. Er is een evolutie nodig in het denkpatroon van veel mannen."

"Op bestuursvlak zijn we een voorstander van veel meer vrouwen. Daarvoor willen we blijven duwen om verder vooruit te kijken. Als we ervoor kunnen zorgen dat in de toekomst meer vrouwen zich kandidaat stellen, dan ben ik zeker dat er ook meer vrouwen verkozen zullen worden."