Tom Boonen reed zich 3 dagen voor een klassieker altijd "paraplu", Jan Bakelants fietste met 4 kg kreeftenbisque in zijn nek

Tom Boonen vertelt dat hij uitgerekend vandaag in Café Welkom zijn Parijs-Roubaix-medaille heeft ontvangen. Dat had eigenlijk 18 jaar geleden al moeten gebeuren.

Jan Bakelants vertelt hoe hij na een lange trainingsrit op vakantie plots in de kant ging liggen. "Ik had me helemaal leeg gereden en had geen eten meer bij me. Maar ik zag het niet zitten om naar beneden te bollen en iets te kopen in het dorp."

Een Fransman op een brommer ontpopte zich tot de redder in nood.