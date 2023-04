Chinese schaker Ding Liren neemt verrassend de scepter van wereldkampioen over

clock 15:34 15 uur 34. Foutjes doen Nepomniasjtsji de das om. Na 2 weken van wisselende kansen is het dubbeltje uiteindelijk richting Ding Liren gerold. 14 klassieke partijen konden geen winnaar aanwijzen tussen Jan Nepomniasjtsji en Ding Liren. 4 potjes rapidschaken moesten op de slotdag over de wereldtitel beslissen.Nepo zag het graag gebeuren, want hij is op papier veel beter in het snellere format dan Ding. Ding hield zich 3 partijtjes knap staande met telkens remise. Ook de 4e partij stevende af op een gelijkspel, enkele nog flitsendere duels blitzschaak kondigden zich aan. Tot Nepomniasjtsji onder tijdsdruk enkele cruciale missers maakte. Ding was op weg naar een extra koningin, maar zover kwam het niet. Nepomniasjtsji gaf zich gewonnen, waarna Ding zijn hoofd ongelovig in zijn handpalm verborg. Hij schrijft zichzelf bij in de schaakgeschiedenis. . Foutjes doen Nepomniasjtsji de das om Na 2 weken van wisselende kansen is het dubbeltje uiteindelijk richting Ding Liren gerold. 14 klassieke partijen konden geen winnaar aanwijzen tussen Jan Nepomniasjtsji en Ding Liren. 4 potjes rapidschaken moesten op de slotdag over de wereldtitel beslissen.Nepo zag het graag gebeuren, want hij is op papier veel beter in het snellere format dan Ding. Ding hield zich 3 partijtjes knap staande met telkens remise. Ook de 4e partij stevende af op een gelijkspel, enkele nog flitsendere duels blitzschaak kondigden zich aan. Tot Nepomniasjtsji onder tijdsdruk enkele cruciale missers maakte. Ding was op weg naar een extra koningin, maar zover kwam het niet. Nepomniasjtsji gaf zich gewonnen, waarna Ding zijn hoofd ongelovig in zijn handpalm verborg. Hij schrijft zichzelf bij in de schaakgeschiedenis.

22:28 22 uur 28. Ding en Nepo mogen het in tiebreak uitvechten. De veertiende partij in de wereldtitelkamp tussen de Rus Ian Nepomniasjtsji en de Chinees Ding is zaterdag in Astana opnieuw op remise uitgedraaid, dit al voor de 8e keer. De eindstand na de partijen klassiek schaak is daardoor 7-7. Zondag schakelen de grootmeesters in een tiebreak over op rapid schaak. De veertiende partij duurde ruim 6,5 uur en was daarmee de langste van de tweekamp. Ding opende na twaalf zetten met wit een gedurfde aanval, die "Nepo" wist af te slaan. De schakers gingen vervolgens over tot het ruilen van stukken, totdat na 83 zetten weinig meer overbleef dan het punt te delen.

15:49 15 uur 49. Ding en "Nepo" houden elkaar in evenwicht in dertiende partij. De dertiende wedstrijd tussen de Nepomniasjtsji en Ding op het wereldkampioenschap schaken is donderdag op een remise uitgedraaid. Beide schakers komen door het zevende gelijkspel daardoor op 6,5 punten, waardoor de veertiende partij op zaterdag in Astana bij winst van een van beide grootmeesters voor een beslissing kan zorgen. De Russische grootmeester, die met de witte stukken speelde, was achteraf ontevreden. "Mijn spel verliep niet zoals gepland. Door enkele zetten van Ding koos ik uiteindelijk gewoon voor een passieve verdediging, waardoor ik geen goed gevoel meer kreeg over mijn positie. Op het einde leek die positie beter te zijn, maar ik zag niet waarom." Ding was dan weer behoorlijk tevreden met de remise. "In mijn positie zou ik sowieso voor een gelijkspel gaan, want er was gewoonweg geen mogelijkheid voor mij om voor de winst te spelen." De Chinees krijgt in de veertiende partij met de witte stukken een unieke kans om wereldkampioen te worden. "Met de witte stukken spelen is zowel een voordeel als een nadeel. Ik herinner me de wedstrijd tussen de schaakkampioenen Topalov en Anand, waar Topalov met wit speelde in de laatste partij, maar hij verloor."

15:45 15 uur 45. Met de witte stukken spelen is zowel een voordeel als een nadeel. Ding Liren.

16:29 16 uur 29. Ding wint partij 12 en komt op gelijke hoogte . Met de rug tegen de muur, maar daarom niet minder zelfverzekerd aan het schaakbord. Na een dagje rust heeft Ding de stand opnieuw gelijkgetrokken tegen Nepomniasjtsji.

De Rus leek met zwart gewonnen spel te hebben, maar liet zich op het einde toch nog ringeloren. "Ik leek lange tijd aan de winnende hand, maar zelfs dan moet je nauwkeurig blijven tot het einde. En vandaag was ik duidelijk niet precies genoeg. Op een gegeven moment was de partij een grote puinhoop."

Ding, die uit een geslagen positie terugkwam, reageerde achteraf dat hij dacht dat zijn opening beter was. "Maar nadat mijn tegenstander een reeks goede zetten speelde, voelde ik dat ik het momentum verloor en dat ik op het punt stond te verliezen. Daarom probeerde ik de zaken met wat tactiek ingewikkelder te maken."



Door de overwinning houdt de 30-jarige Chinees met nog twee wedstrijden te gaan zijn kansen gaaf om alsnog de wereldtitel te pakken.

15:21 15 uur 21. Nepomniasjtsji behoudt voorsprong na vierde remise op een rij. Ding Liren vindt geen manier meer om Jan Nepomniastsji te verschalken op het WK schaken. Voor de vierde partij op een rij moest de Chinees vrede nemen met een remise na 39 zetten. De Rus behoudt zo zijn 6-5-voorsprong.



Ding heeft nog drie wedstrijden om alsnog het WK te doen kantelen. "Ik zal mijn best proberen te doen in de laatste drie wedstrijden. Morgen hebben we een rustdag, dus heb ik meer tijd om wat extra ideeën voor te bereiden", zei de Chinees.



Nepomniasjtsji was niet helemaal tevreden over zijn spel, maar staat wel dicht bij een wereldtitel. "Er zijn nog drie partijen te gaan, natuurlijk is het nog niet voorbij", bleef de Rus voorzichtig.

17:02 17 uur 02. Nepomniasjtsji botst op de Chinese muur. Na de wilde openingen van de voorbije dagen koos Ding Liren voor een tot op de draad versleten variatie, die bijna onvermijdelijk op een gelijkspel afstevent. Een logische keuze, nadat gisteren het gerucht gelanceerd was dat de WK-voorbereiding van de Chinees gelekt was. Even geen bestudeerde verrassingen dus. Ook Jan Nepomniasjtsji wist dat hij een zware dag tegemoet ging om water uit een steen te proberen knijpen. Toch stelde hij zijn tegenstander nog enkele moeilijke vragen. In een complex eindspel spande Nepomniasjtsji een paar vallen die Ding vakkundig wist te ontwijken. De langste partij van dit WK (bijna 6 uur) eindigde zo op de verwachte remise. Na een nieuwe rustdag mag Ding met de witte stukken proberen de kloof met "Nepo" opnieuw te dichten. Met het einde van het WK in zicht worden de kansen steeds schaarser.

15:29 15 uur 29. Ding gooit gewonnen positie nog weg. De 8e partij van deze uiterst entertainende tweestrijd leek net als de vorige 4 een winnaar op te leveren in plaats het gebruikelijke gelijkspel. Dat dit niet gebeurde, had Ding Liren vooral aan zichzelf te danken.



Met de witte stukken had hij een ideale positie voor zichzelf gecreëerd. Zijn witte pion leek op weg om een koningin te worden, de constructie van Jan Nepomniasjtsji hing met plakband aan elkaar.



Maar met een schijnaanval met zijn eigen koningin kon Nepomniasjtsji Ding toch in de luren leggen. Die verloor kostbare tijd met de verdediging van zijn positie. Ding kwam ook voor de 2e match op een rij in tijdnood.



Toen de Chinees na de 40e zet - wanneer beide spelers een uur extra op de klok krijgen - het slagveld overschouwde, besefte hij dat hij nog stevig uit zijn pijp moest komen om op remise uit te komen.



Met de nodige berekeningen lukte dat ook. Toch zal Ding met het gevoel achterblijven dat hij een gouden kans heeft laten liggen om de match opnieuw gelijk te brengen.

16:10 16 uur 10. Ding verliest tegen de klok en daarna tegen "Nepo". Ding Liren en Jan Nepomniasjtsji hebben blijkbaar de remises - die de laatste jaren vaste prik waren in het topschaken - afgezworen, want ook in hun 7e partij was er een uitgesproken winnaar.



Het leek er aanvankelijk op dat dat Ding zou worden, die met de Franse opening opnieuw op de verrassing speelde. Het leidde tot een extreem ingewikkeld middenspel, waarbij beide spelers gulzig de klok lieten wegtikken.



Net op het moment dat Ding het commando leek over te nemen, verloor hij eerst het gevecht met de klok en daarna ook met "Nepo". De Chinees leek compleet te verstijven achter zijn bord. Zijn klok zakte naar nul, maar de juiste zet kwam er maar niet.



Helemaal in paniek koos Ding dan maar voor een opeenvolging van foute zetten die zijn snelle ondergang inluidde. Een ietwat gelukkige zege voor Nepomniasjtsji, die met een nieuwe rustdag in het verschiet nog maar eens op voorsprong komt: 4-3 halfweg het WK.

16:07 16 uur 07. Ding heeft meteen weer een antwoord klaar. De rollercoaster van het WK schaken blijft maar op en neer gaan. Leek het gisteren nog richting Jan Nepomniasjtsji te kantelen, dan was het nu opnieuw Ding Liren die indruk maakte en met zijn 2e zege in 3 partijen de score weer gelijk trok.



Ding koos voor het vaak geridiculiseerde Londen-systeem, omdat het soms wordt gezien als een opening voor beginners. Maar Ding bewees dat ook de beste schakers ter wereld het nog als opstapje kunnen gebruiken voor een schitterende partij.



Nepomniasjtsji probeerde zowel de aanvallen van Ding te pareren als zelf tegenaanvallen in elkaar te boksen, maar hij slaagde er niet in beide bordjes tegelijkertijd in de lucht te houden.



Ding vond de opening richting de zwarte koning wel en wikkelde hem uiteindelijk in de mat die Nepomniasjtsji dwong om op te geven.



Hiermee komt een einde aan de eerste week van dit WK schaken, waarbij beide spelers op goeie en slechte momenten kunnen terugkijken. Met een score van 3-3 en heel wat beslissende wedstrijden oogt het vervolg in ieder geval veelbelovend.

16:07 16 uur 07. Ik denk dat ik een van mijn slechtste partijen ooit heb gespeeld. Zowat elke zet die ik deed was slecht. Jan Nepomniasjtsji.

15:45 15 uur 45. Nepomniasjtsji komt opnieuw op voorsprong. Wie verwacht had dat Jan Nepomniasjtsji na zijn blunder in de 4e partij net als 2 jaar geleden helemaal van slag zou zijn, kwam bedrogen uit. Geen speciale verrassingen in het openingsspel deze keer, maar wel een geduldig opgebouwd pad dat uiteindelijk naar de zege leidde. Ding had met accuraat spel eventueel nog wel kunnen voorkomen dat zijn schip water zou maken, maar kleine onzuiverheden versnelden de processiegang richting de nederlaag. Morgen kan Ding al opnieuw toeslaan in deze tot nu toe atypische WK-match met steeds wisselende kansen.



