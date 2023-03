Podcast met Tom Dumoulin: "Of ik hetzelfde zou gedaan hebben als Wout van Aert? Ja!"

Tom Dumoulin (32) kneep vorige zomer zijn remmen definitief dicht. De voormalige Giro-winnaar ontdekt het leven na de koers en gaat ook als analist bij de NOS aan de slag. Christophe Vandegoor sprak met Dumoulin in een verse aflevering van onze podcast Sporza Koers over het succes van Jumbo-Visma, Remco Evenepoel en de Giro en zijn eigen carrière.

Tom Dumoulin trok in 2020 naar Jumbo-Visma, maar Dumoulin was nog een schim van de ronderenner die hij de jaren voordien was geweest en koos vorige zomer voor een (vervroegd) pensioen. Dumoulin kent natuurlijk de interne keuken van de geel-zwarte formatie. Ook hij kijkt met veel bewondering naar hoe de equipe alles en iedereen wegblaast dit voorjaar. "Richard Plugge en Merijn Zeeman hebben een ploeg van bijna niets opgebouwd en hebben supergoeie mensen bij elkaar gezocht. Niet alleen renners, ook personeel", legt Dumoulin uit.

Alles is tiptop in orde bij Jumbo-Visma en dat creëert een gevoel van gezamenlijke onoverwinnelijkheid. Dat straalt deze ploeg uit en de resultaten geven dat alleen nog maar meer een boost. Tom Dumoulin

"Ik ken geen ploeg die het momenteel beter voor mekaar heeft. Ze hameren enorm op het groepsgevoel, maar dat gevoel creëren ze ook automatisch. Alles klopt." "Alles is tiptop in orde en dat creëert een gevoel van gezamenlijke onoverwinnelijkheid. Zoals: "Wij hebben de beste foodapp, de beste wielen en we hebben de beste stage gehad." Dat straalt deze ploeg uit en de resultaten geven dat alleen nog maar meer een boost." Er zitten wel veel hanen op één erf. Hoe verzoen je al die ambities? "Als het elkaar versterkt, is het mooi." "Kijk naar de Tour: als je tegen Wout van Aert zegt dat hij alleen op kop moet rijden, dan heb je geen goeie renner aan hem. Maar als hij net als vorig jaar zijn ding kan doen en op bepaalde dagen de ploeg dan moet helpen, dan is dat fantastisch." "Als men vorig jaar enkel voor hem had gereden, dan denk ik niet dat hij per se nog veel meer gewonnen had in de Tour." "Het geeft ook een boost aan het moreel: wielrennen is niet alleen wetenschap. Iedereen helpt elkaar en toch kun je voor je eigen ding gaan."

Tom Dumoulin en Jumbo-Visma tijdens de Tour van 2020.

"Jumbo-Visma maakt er koers van. Dan geniet ik"

En zo domineert Jumbo-Visma het voorjaar voorlopig van a tot z. "Dat had niemand kunnen voorspellen", bekent Tom Dumoulin. "Ze hadden al zo'n goeie ploeg en dan trekken ze nog toprenners aan. Ze hebben ook een gigantische aantrekkingskracht. Ook die toprenners zien dat iedereen een kans krijgt. Dan kun je maar beter bij de beste ploeg rijden." "Het is ook niet zoals we in de Sky-jaren gezien hebben. Zij reden op kop, fietsten iedereen kapot en de beste won. Maar Jumbo-Visma maakt er koers van. Dan geniet ik." "Of het voor de neutrale kijker zo leuk is, dat denk ik niet", lacht de voormalige groterondewinnaar. "Ik zie zelf ook wel liever een zootje ongeregeld."

Of ik hetzelfde zou gedaan hebben in Gent- Wevelgem? Ja. Ik heb ook nog een jaar met Christophe Laporte bij Jumbo-Visma gereden. Hij is echt een trouwe en loyale krijger. Tom Dumoulin

De wielerliefhebber kreeg zondag wel nog een opvallende plottwist met de ontknoping in Gent-Wevelgem. En dat lokte heel wat meningen uit. "Van Aert ligt zo onder een vergrootglas in België. Het is af en toe lastig om met 101 meningen om te gaan, zeker als een groot ex-renner zoals Tom Boonen iets zegt waar je het zelf niet mee eens bent. Dat kan prikkelen." "Of ik hetzelfde zou gedaan hebben in Wevelgem? Ja", antwoordt de Nederlander stellig. "Ik heb ook nog een jaar met Christophe Laporte bij Jumbo-Visma gereden. Hij is echt een trouwe en loyale krijger." "Bij mijn weten heeft hij nooit vragen gesteld over het tactische plan waarbij hij zijn eigen kansen moet opofferen. Hij liep altijd in het gareel." "Als de situatie zich voordoet, is het niet meer dan terecht dat een kopman als Van Aert kan zeggen: "Ik ben zo blij met het werk dat jij al voor mij gedaan hebt. Deze zege is voor jou en voor de ploeg."" "Hij zou de Ronde natuurlijk niet weggeven en ik snap de discussie, maar het siert Van Aert als renner en als mens. Ik denk dat ik hetzelfde zou gedaan hebben." Maar ploegmaats kunnen later ook concurrenten worden. "Zo kun je achter alles iets zoeken. Vergeet ook niet: het kan zijn dat Laporte later op bijvoorbeeld een WK dan iets minder snel achter Van Aert zal rijden dan achter een andere renner."

Wout van Aert en Christophe Laporte op het podium van Gent-Wevelgem.