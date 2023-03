Brussels haalt met Serge Crevecoeur een oude bekende terug

Algemeen directeur Nikkel Kebsi, die zijn vertrek aan het einde van het seizoen al had aangekondigd, en coach Jean-Marc Jaumin maken het huidige seizoen af, waarin Brussels momenteel in de Elite Silver groep speelt. In die groep spelen de ploegen tusen de zesde en tiende plaats uit de competities in België en Nederland.

Crevecoeur coachte Brussels eerder tussen 2007 en 2017, waarbij hij in 2017 de finale in de play-offs van het Belgisch kampioenschap bereikte, en tussen 2018 en 2020.

Hij stond ook langs de lijn bij Pau-Lacq-Orthez (2017-februari 2018), Gravelines Duinkerke (2020-2021) en Le Portel Côte d'Opale (2021-januari 2022).