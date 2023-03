Kylian Mbappé is de nieuwe aanvoerder van Les Bleus

De 24-jarige aanvaller van PSG is de voorbije jaren uitgegroeid tot dé vedette van Les Bleus, waarvoor hij 36 keer scoorde in 66 wedstrijden. In 2018 scoorde hij in de WK-finale, die Frankrijk met 4-2 won van Kroatië. Enkele maanden geleden in Qatar was Kylian Mbappé goed voor een hattrick in de WK-finale (3-3), die Argentinië won na penalty's.



Een bron dicht bij de ploeg bevestigde het nieuws dat uitlekte in de kranten Le Figaro en L'Equipe. Mbappé zou het aanvoerderschap hebben geaccepteerd na een gesprek met Deschamps. Atletico-spits Antoine Griezmann zou zijn gepromoveerd tot vicekapitein, in de plaats van Raphaël Varane, die na het WK ook afscheid nam van de Fransen.



Vrijdag neemt vicewereldkampioen Frankrijk het in zijn eerste EK-kwalificatiewedstrijd in het Stade de France op tegen Nederland. Volgende week maandag volgt een uitduel in Ierland.