"België heeft 88% kans om zich te plaatsen voor het EK voetbal"

24 landen zullen er straks bij zijn op het EK voetbal in Duitsland. 20 daarvan krijgen een rechtstreeks ticket, als nummer 1 of 2 in een van de 10 groepen. Gastland Duitsland is automatisch geplaatst en de overige 3 tickets worden via de barrages verdeeld.



Het gerenommeerde statistiekenbureau Gracenote berekende nog voor er één bal getrapt is welke landen op basis van verschillende simulaties zich straks zullen kwalificeren.



Gracenote geeft aan België 88% kans om er volgend jaar bij te zijn. Dat is wel nog 8% minder dan de nummer 1, Portugal. De nieuwe broodheer van Roberto Martinez is schijnbaar in een makkelijke groep ingedeeld, met Bosnië-Herzegovina, IJsland, Luxemburg en Slovakije als zwaarste tegenstanders.



Wie ook nog net iets meer kans maken dan België, zijn Zwitserland, Spanje en Kroatië. WK-finalist Frankrijk vinden we maar op de 10e plaats. De Fransen hebben Nederland, Ierland en Griekenland als concurrenten. Titelverdediger Italië en het sterke Engeland vinden we zelfs maar op de 12e en 13e plaats.