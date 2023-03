Bijna foutloze Emma Meesseman loodst Fenerbahçe naar Final Four Euroleague

Emma Meesseman is geen onbekende van de Final Four van de Euroleague. Met haar vorige club Jekaterinenburg won ze die beker maar liefst 4 keer. Fenerbahçe kon die ultieme triomf nog niet beleven, maar voor dit jaar ziet het er wel goed uit.



Fenerbahçe had in de heenmatch van de kwartfinales tegen Sopron al een statement gemaakt door de titelverdediger met 82-62 van het terrein te vegen. Diezelfde score kregen we ook in de terugmatch in Hongarije.



Meesseman stond 28 minuten op het parket en scoorde bijna elke keer ze naar de ring wierp. Uiteindelijk was ze goed voor 16 punten, 7 rebounds en 1 assist.



Met Kim Mestdagh kan nog een tweede Belgische zich plaatsen voor de Final Four, maar haar Italiaanse ploeg Schio kon het tegen Valencia wel niet afmaken in 2 matchen. Na winst in de heenmatch verloor Schio nu in Spanje. Mestdagh tekende voor 3 punten, 1 rebound en 1 assist.