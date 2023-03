Voetbalbond kiest voor slogan met politieke context: is #WIRSCHAFFENDAS niet te gevoelig?

Wat was de eerste reactie van professor en communicatiespecialist Wim Lagae? "Mocht de vertaalde hashtag "Alles geven" gebruikt geweest zijn, dan zouden we dit gesprek niet voeren", wijst hij meteen op de gevoeligheid.

#WIRSCHAFFENDAS heeft ook een Nederlandstalig en Franstalig afkooksel, maar de Duitse slogan is ondanks de knipoog naar de nieuwe bondscoach en de locatie van het EK in 2024 vooral een slagzin die we kennen van Angela Merkel.

Als campagne moet je vooral opvallen en eruit springen. Daar is men in geslaagd. Misschien verdient het geen award op vlak van spitse slogans, maar het heeft wel iets, vind ik.

"Nu is er een nieuwe trainer, in 2024 volgt het EK in buurland Duitsland en we hebben ook een Duitstalige gemeenschap in ons land. We zitten dus met drie verhaallijnen."

Ruim 10 jaar geleden was er sprake van de toenmalige Duiveluitdagingen. "Soms waren die van de pot gerukt, maar nu is er een nieuwe start."

"Op de ploegbus zal niet "Yes, we can!" of "No sweat, no glory" staan, maar een koepelnaam als merknaam is interessant."

"Met een campagne moet je vooral opvallen en eruit springen. Daar is men in geslaagd. Misschien verdient het geen award op vlak van spitse slogans, maar het heeft wel iets, vind ik."

"Je moet het met een knipoog lezen, niet als zware politieke boodschap. Al vind ik de vertaling "alles geven" wat vreemd. "Dit lukt ons" was beter, maar zoiets zie je vaak bij merkslogans."