Elke seconde telt: Tadej Pogacar raapte gisteren al 6 seconden op bij de tussensprint in Parijs-Nice, op dag 2 tekende hij voor een bisnummer. De Sloveen nam het op tegen Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) en zijn buur in Monaco Michael Matthews (Jayco-AlUla). Jonas Vingegaard mengde zich niet in de debatten.