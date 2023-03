Mads Pedersen blijft koelbloedig in chaotische sprint in Parijs-Nice, Deen is ook de nieuwe leider

Geen Belgisch bisnummer in Parijs-Nice. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) heeft in een massasprint de tweede etappe gewonnen en is ook de nieuwe leider. De spurt werd in de slotkilometer ontregeld door een val bij een asversmalling. Tim Merlier en Arnaud De Lie kwamen niet in het stuk voor. Tadej Pogacar (UAE) sprokkelde weer bonificaties.

De 2e etappe in Parijs-Nice had weinig spektakel om handen. Jonas Gregaard ging net als gisteren in de aanval, maar kreeg geen gezelschap in de vroege vlucht. Vooraf werd nog gevreesd voor waaiers, maar de wind zorgde voor weinig gevaar. Op 73 km van de meet brak het peloton in 2 stukken, maar er volgde al snel een samensmelting.

Gregaard kon zo ongestoord 6 punten meegraaien voor het bergklassement en draagt morgen de bolletjestrui. Op 53 km van het einde had hij er genoeg van en liet hij zich door het peloton inlopen.

Pedersen superieur in ontregelde sprint

Op naar een nieuwe massasprint dus. Op 10 km van de meet lag nog een tussensprint en dat wist Tadej Pogacar. Voor de 2e dag op rij won hij die en zo neemt hij opnieuw 6 seconden. In het klassement heeft hij nu 12 seconden voorsprong op Vingegaard. De aanloop naar de sprint verliep niet vlekkeloos. Door een val in de laatste kilometer kon Arnaud De Lie niet meesprinten. Ook Tim Merlier was niet van de partij, hij kampte met een mechanisch probleem en verliest de gele trui. Mads Pedersen was wel op de afspraak. Hij was beduidend sneller dan de concurrentie en hield Olav Kooij en Magnus Cort makkelijk af. De Deen is ook de nieuwe leider in Parijs-Nice en heeft 2 seconden voorsprong op Pogacar.

"Ik heb ondanks het werk van mijn ploeg niet kunnen sprinten", baalde Arnaud De Lie. "Ik werd erg goed gebracht, maar bij een rotonde werd ik geblokkeerd en verloor ik veel plaatsen." "Het is frustrerend, want mijn benen zijn goed. Ik blijf ambitieus in deze Parijs-Nice."