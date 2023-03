Adnan Januzaj maakt debuut voor Basaksehir, Europese tegenstander van AA Gent

Sinds februari verdedigt Adnan Januzaj de kleuren van Basaksehir. Hij wordt uitgeleend door Sevilla.

De competitie in Turkije lag door de zware aardbevingen in het land stil tot vorige week, mede daardoor debuteerde Januzaj pas nu voor zijn nieuwe club.

Het werd een debuut in mineur. Een goal van Efkan Bekiroglu volstond voor de overwinning voor de thuisploeg. Januzaj viel enkele minuten later in, maar kon het tij niet meer helpen keren ondanks een rode kaart voor Leroy Fer van Alanyaspor.

Bij Basaksehir stonden met de Belgische Algerijn Ahmed Touba en voormalig Anderlecht-spelers Lucas Biglia en Stefano Okaka enkele bekende namen aan de aftrap.

Basaksehir komt volgende donderdag op bezoek bij KAA Gent in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Conference League. De terugwedstrijd in Istanbul is zes dagen later. Basaksehir schakelde in augustus in de play-offs voor de Conference League Antwerp uit.