BEKIJK: Duitse snowboarder gaat Jasper Philipsen en Wout van Aert achterna

Niet alleen in de wielersport juicht een deelnemer al eens te vroeg, vraag het maar aan Jasper Philipsen of Wout van Aert, ook op een snowboard kan een atleet te snel victorie kraaien. Het overkwam de Duitser Martin Nörl op het WK in Bakoerjani (Georgië). Hij had niet gezien dat de Oostenrijker Jakob Dusek zijn plank nog over de streep gooide.