Sergio Ramos stopt tegen zijn zin bij Spanje: "Ik kijk bewonderend naar Modric, Messi en Pepe"

"De tijd is gekomen, de tijd om afscheid te nemen van de nationale ploeg", begint Ramos zijn afscheidsbericht. "Deze morgen heb ik telefoon gekregen van de huidige bondscoach (Luis de le Fuente), die me vertelde dat hij niet meer op mij rekent en ook niet meer op me zal rekenen."

Op sociale media kondigt Ramos zijn afscheid aan met een foto waarop hij pronkt met de drie trofeeën die hij veroverde als international. Twee bekers als Europees kampioen (in 2008 en 2012) en de WK-trofee (in 2010 in Zuid-Afrika).

Sergio Ramos is recordinternational van Spanje. Het icoon van Real Madrid, dat nu in Parijs voetbalt, droeg sinds zijn debuut in 2005 180 keer het shirt van de nationale ploeg van Spanje.

Ik had gehoopt met een betere smaak in de mond te stoppen. Niet door mijn leeftijd of door andere redenen, die me niet verteld zijn.

"Het is met grote spijt. Ik had gehoopt met een betere smaak in mijn mond afscheid te kunnen nemen. Nederig geloof ik dat mijn traject (bij de nationale ploeg) het verdiende om te stoppen na een persoonlijke beslissing of omdat ik het niveau niet meer haal, dat nodig om voor de nationale ploeg te spelen."

"Niet door mijn leeftijd of door andere redenen, die me niet verteld zijn."

"Jong of minder jong zijn is geen deugd, noch een gebrek. Ik kijk met bewondering naar Modric, Messi, Pepe, ... de essentie, traditie, waarden, meritocratie en rechtvaardigheid in het voetbal."

"Helaas zal het voor mij niet zo zijn, want voetbal is niet altijd eerlijk en voetbal is nooit zomaar voetbal."

Ramos eindigt zijn boodschap wel op een positieve noot en toont dankbaarheid voor zijn 180 interlands.