De ploeg van Tim Merlier in Wielermanager: "Ik geloof in Sep Vanmarcke"

Naast zichzelf heeft Merlier nog een ijzer in het vuur voor de sprints: Arnaud De Lie . "Hij is heel goed op dreef, hij heeft veel inhoud. Die moet je eigenlijk hebben. De koersen waarin ik hem tegenkom, hoop ik te winnen. Maar als ik niet start, mag hij scoren. Dit weekend zet ik hem al als kopman."

Op Merlier kleeft een prijskaartje van 8 miljoen euro. "Ik zou dat geld liever op mijn bankrekening zien", lacht hij. "Maar in vergelijking met de andere sprinters, is het wel zeker correct."

"Ik sta zelf in mijn ploeg, ja", geeft Tim Merlier toe. "Ik heb wel getwijfeld omdat ik niet heel veel rijd in het voorjaar, maar in de koersen die ik wel rijd, zal ik mezelf nodig hebben."

"Ik heb moeten puzzelen, maar ik heb alle kopmannen erin gekregen"

Een tip voor andere wielermanagers had Merlier ook nog. "Ik train iets vaker met Sep Vanmarcke en die heeft een heel goede winter gehad. Hij is in marktwaarde een beetje gedaald. Dus ik heb hem gekozen. Ik geloof in zijn capaciteiten."

"En Jenthe Biermans heb ik er ook ingestoken omdat hij toch goed in vorm was in de Ronde van Oman."

Van zijn eigen ploeg heeft Merlier nog Casper Pedersen en Julian Alaphilippe. Over Asgreen twijfelde hij nog. "Vorig jaar heeft Alaphilippe een beetje pech gehad, maar als je budget hebt, neem hem er dan maar bij."

