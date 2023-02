Totale black-out bij Bart Cannaerts zorgt voor komisch moment: "Even Gert Verheyen vergeten"

In de ochtendshow van Studio Brussel ging Fien Germijns nog even door op het voorval. De presentatrice haalde verhaal bij presentator Bart Cannaerts.

"Blinde paniek was het", zegt Cannaerts. "De naam Gert Verheyen is al heel mijn leven in mijn leven. Maar gisteren kwam ik er niet op."

"Dus sloeg ik hem in eerste instantie over om van Joris Hessels meteen naar Jeroen Meus te gaan. Om dan als apotheose bij Gert Verheyen uit te komen."

Maar de naam viel dus niet. In de plek daarvan pakte Cannaerts uit met een ongemakkelijk "Euheeej". Gelukkig had Gert Verheyen het niet meteen gehoord, maar heel wat kijkers wel.

Cannarts: "Ik heb me meteen geëxcuseerd bij Gert. We zijn ook helemaal live, dus we kunnen het niet opnieuw doen."