Camille Laus na experiment op 800 meter: "Tevreden, maar ik blijf een Cheetah"

Camille Laus heeft het indoorseizoen aangegrepen om een experiment te doen op de 800 meter. De Belgian Cheetah debuteerde vorige week in Nantes op die afstand in 2'09"02. Daar ging ze afgelopen weekend op de IFAM-meeting in Gent meer dan 3 seconden onder.

Met haar nieuw persoonlijk record van 2'05"98 blijft ze nog ver verwijderd van de limiet voor het EK indoor in Istanbul, die limiet staat op 2'02"20. "Hier ben ik blij mee, maar echt verrast ben ik niet. Ik wist na vorige week dat er nog veel te winnen viel door beter in te delen."

"Toen was ik iets te snel gestart, nu iets te traag. Op het einde was ik niet dood, dus het kan zeker nog sneller. Ik weet alleen niet of het nog voor dit seizoen zal zijn, want mijn twee komende races zijn 400 meters. Voor het BK twijfel ik nog tussen de 400 meter en de 800 meter."