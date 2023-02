Ford keert in 2026 terug naar Formule 1 en gaat in zee met Red Bull

Vanaf 2026 worden de F1-hybridemotoren enkel nog aangedreven door duurzame brandstof. De verbrandingsmotor mag daarbij nog slechts de helft van het vereiste vermogen leveren, de rest is voor de elektrische motor.

Die wijzigingen hebben Ford geïnspireerd om terug in de koningsklasse van de autosport te stappen. "We willen innovatief en duurzaam zijn als merk. En dat kunnen we vanaf 2026 laten zien op het grootste toneel in de autosport", klinkt het bij de CEO.

Ford heeft een rijke geschiedenis in de Formule 1. In 2004 was Ford er voor het laatst bij, maar het merk is de op twee na meest succesvolle motorleverancier in de geschiedenis van de sport. Het behaalde bijvoorbeeld titels met Graham Hill (Lotus) in 1968 en met Michael Schumacher (Benetton) in 1994.

Nu zal het automerk samenwerken met Red Bull. Er is een overeenkomst vanaf 2026 tot minstens 2030. De Amerikanen zouden motors leveren voor zowel Red Bull Racing als voor het kleine broertje AlphaTauri.

Naast Ford heeft eerder ook Audi al aangekondigd dat het deel wil uitmaken van een meer duurzame F1-sport.