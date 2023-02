Mondo Duplantis flirt op zijn eigen "Mondo Classic" meteen met het wereldrecord

De "Mondo Classic" in Uppsala (Zwe) stond helemaal in het teken van de lokale held die zijn naam gaf aan de meeting.



Duplantis traint sinds deze winter elke dag samen met Ben Broeders en zij hebben duidelijk niet stilgezeten. Bij zijn eerste wedstrijd ging Duplantis meteen over 6,10m, uiteraard een wereldjaarprestatie.



Hierna legde hij de lat nog op 6,22m - wat een verbetering van zijn eigen wereldrecord zou zijn - maar dat was nog wat te hoog gegrepen.



De start van Broeders was iets minder succesvol. Hij ging bij zijn eerste poging wel over 5,67m, maar daarna ging het meteen naar 5,82m ofwel 2 centimeter boven het Belgische record van Broeders. Die hoogte haalde hij niet.