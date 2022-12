LeBron James blaast 38 kaarsjes uit en blaast Atlanta weg met 47(!) punten

Voor LeBron was het zijn 70e wedstrijd waarin hij meer dan 40 punten scoorde. Nog zo'n paar indrukwekkende avonden en hij stoot Abdul-Jabbar van de troon als topschutter aller tijden in de NBA. Hij heeft nog 528 punten nodig om de 38.387 punten te overtreffen;

Hij kwam slechts één assist tekort om de eerste jarige te zijn met een "triple-double" in de NBA-geschiedenis. Enkel Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar en Jamal Crawford slaagden er ooit ook in minimaal 45 punten te maken in een NBA-wedstrijd toen ze 38 jaar of ouder waren.

Ook de andere NBA-sterren waren onder de indruk

Nog vier 40-plussers

Naast James waren er vrijdag nog vier spelers die veertig punten of meer scoorden in de NBA. Giannis Antetokounmpo leidde Milwaukee met 43 punten en 20 rebounds naar een 123-114 overwinning tegen Minnesota.

CJ McCollum van zijn kant was goed voor 42 punten, waarvan elf driepunters, in de 127-116 zege van New Orleans tegen Philadelphia. Het is voor de Pelicans, het beste team in het westen, de vijfde zege op een rij.

Zach LaVine kwam tot 43 punten voor Chicago, dat met 132-118 won van Detroit, en Jordan Poole benutte 41 punten voor Golden State. De Warriors haalden het met 118-112 van Portland.