"De stem van de armen" en "voetbalkoning": vedetten als Neymar en Ronaldo reageren op overlijden Pelé

Het overlijden van Pelé kwam niet als een verrassing, maar zorgt wel voor een schokgolf door de voetbalwereld. Topvoetballers en -atleten van over de hele wereld zijn in rouw gedompeld door het heengaan van "de koning". Een overzicht.

Neymar: "Voor Pelé was 10 gewoon een getal. Die zin heb ik ergens gelezen op een gegeven moment in mijn leven. Maar deze zin is onvolledig. Pelé heeft het voetbal veranderd." "Hij veranderde het in kunst, in entertainment. Hij gaf een stem aan de armen, de zwarten en vooral: hij zette Brazilië op de kaart. Voetbal en Brazilië hebben hun status verhoogd dankzij de koning! Hij is weg, maar zijn magie blijft. Pelé is voor altijd!"

Cristiano Ronaldo: "Een louter "afscheid" van de eeuwige koning Pelé zal nooit genoeg zijn om de pijn te uiten die de hele voetbalwereld momenteel omarmt. Een inspiratie voor zoveel miljoenen, een referentie gisteren, vandaag en voor altijd. "

Messi: "Rust zacht, Pelé."

Kylian Mbappé: "De koning van het voetbal heeft ons verlaten, maar zijn nalatenschap zal nooit vergeten worden. Rust in vrede."

Rodrygo: "Wat een verdriet! 29 december zal vanaf vandaag altijd een trieste datum worden. We zijn opgegroeid in Santos en hoorden mensen elke dag over je praten, hoe goed je was als voetballer en als persoon. Godzijdank had ik de gelegenheid om je persoonlijk te ontmoeten..."

Romario: "Brazilië neemt vandaag afscheid van een van zijn meest illustere zonen: Pelé, de koning van het voetbal. Edson Arantes do Nascimento, verkozen tot atleet van de eeuw, deed de wereld buigen voor zijn talent door het Braziliaanse voetbal naar het altaar van de goden te brengen."

Cafu: "Vandaag verloor ik mijn broer. Als katholiek christen weet ik dat men "door te sterven tot eeuwig leven wordt geboren". We zullen de hele eeuwigheid hebben om samen te zijn in het Vaderhuis. Hij verliet gewoon de wereld van eindige zaken enen en ging naar de wereld van dingen die geen einde hebben. Tot op een dag, Pelé."

Rafael Nadal: "Vandaag is er weer een grootheid uit de sport heengegaan. Een trieste dag voor de voetbalwereld, voor de sportwereld. Zijn nalatenschap zal altijd blijven." "Ik heb hem niet zien spelen, ik had niet zoveel geluk, maar ze leerden me altijd en vertelden me dat hij de koning van het voetbal was."

Obama: "Pelé was een van de grootsten die ooit het prachtige spel speelde. En als een van de meest herkenbare atleten ter wereld begreep hij de kracht van sport om mensen samen te brengen. Onze gedachten zijn bij zijn familie en iedereen die van hem hield en hem bewonderde."

Casemiro: "Rust zacht, koning Pele. Bedankt voor de glorie die je aan Brazilië en het voetbal hebt gegeven. Uw nalatenschap is eeuwig."

Haaland: "Alles wat je een speler ziet doen, deed Pelé eerst. Rust in vrede."

Thiago Silva: "Je hebt de geschiedenis van het voetbal veranderd. Je nalatenschap zal voor altijd in ons hart zitten. Bedankt voor alles!"