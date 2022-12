Zo kan het dus ook: levenslange stadionverboden bij uit de hand gelopen rellen in Australië

Een kleine week geleden liep het helemaal mis in de "Melbourne Derby". Er zou een protestactie "in stilte" plaatsvinden, waarbij de supporters na 20 minuten het stadion zouden verlaten. Maar dat draaide even anders uit.

Een honderdtal voetbalfans liepen het veld op, nadat doelman Tom Glover een vuurpijl terug richting de supporters gegooid had. Er ontstonden heuse rellen op het voetbalveld.

Het gevolg: straffe stadionverboden.

Eerder deze week kregen 2 mannen een levenslang stadionverbod opgelegd. Een van hen was verantwoordelijk voor de hoofdwonde van doelman Tom Glover. De relschopper smeet namelijk een metalen emmer tegen Glovers hoofd.

Vandaag maakte de FFA bekend dat er nog 7 mensen bestraft zijn. Twee jonge mannen kregen een stadionverbod van 20 jaar, 5 andere mensen kregen een verbod van 5 tot 15 jaar.

De Australische bond probeert samen met de autoriteiten in de deelstaat Victoria alle resterende relschoppers te bestraffen.