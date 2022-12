Matthias Casse raapt brons op de Masters, geen medaille voor Sami Chouchi en Gabriella Willems

Matthias Casse had in de kwartfinales afgerekend met Sami Chouchi in een Belgisch onderonsje, in de halve finales botste de vicewereldkampioen op Saïd Mollaei, de nummer 3 van de wereld.

Casse won daarna de kamp om het brons. Het nummer twee van de wereld vloerde de Italiaan Antonio Esposito (IJF 22) in de golden score met waza-ari.

Het is voor Casse de tweede medaille op de Masters. In 2019 won hij het prestigieuze toernooi in het Chinese Qingdao.

Via de herkansingen was ook Chouchi nog in de running voor brons. Hij verloor in de golden score met ippon van de Fransman Alpha Oumar Djalo (IJF 16).

Gabriella Willems (IJF 19) mocht vandaag als derde Belgische judoka strijden om een bronzen medaille. Zij verloor in de klasse tot 70 kg met waza-ari van de Japanse Saki Niizoe (IJF 3).