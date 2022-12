Mick Schumacher gaat als reserverijder aan de slag bij Mercedes

Mick Schumacher, zoon van 7-voudig wereldkampioen Michael Schumacher, kreeg in 2019 een plaatsje in het talentenprogramma van Ferrari. In 2020 veroverde hij de wereldtitel in de Formule 2, waarna hij de overstap maakte naar de Formule 1.

De voorbije 2 seizoenen verdedigde hij de kleuren van Haas, dat gebruikt maakt van Ferrari-krachtbronnen. Schumacher junior was dit jaar ook reserverijder bij Ferrari. Maar na 43 Grand Prixs waarin hij 12 punten sprokkelde zit zijn avontuur bij Ferrari er nu dus op.

Dat de Duitser Haas zou verlaten, was al langer bekend. Donderdag heeft Mercedes bevestigd dat Schumacher bij het team getekend heeft als reserverijder.

"Mick is een getalenteerde, jonge rijder en we zijn heel blij met hem in ons team. Hij werkt hard, is kalm en is hongerig om te leren en vooruitgang te maken", zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff. "Met al 2 jaar Formule 1-ervaring op de teller zal hij snel klaar zijn om Lewis Hamilton of George Russell te vervangen, mocht dat nodig zijn."

Mick Schumacher zelf is blij met deze kans. "Ik zie dit als een nieuwe start. Ik ben Toto en iedereen bij Mercedes dankbaar om in mij te geloven. Ik kijk ernaar uit om nog meer te leren en ik ga er alles aan doen om het team beter te maken", aldus de 23-jarige Duitser.