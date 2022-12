Zeg vanaf nu niet meer FINA, maar World Aquatics

Dat was het resultaat van een stemming op de algemene vergadering in Melbourne vandaag.



De oude Franse naam, Fédération Internationale de Natation (Internationale Zwemfederatie), gaat op de schop, de nieuwe merknaam World Aquatics is meer inclusief voor sporten als duiken, waterpolo en artistiek zwemmen, die worden ook door de wereldbond beheerd.



"Meer dan 70 procent van de sporters die we spraken, wilde dat we de naam veranderden. Velen onder hen wisten niet eens waarvoor de letters van FINA stonden", duidt World Aquatics-preses Husain Al-Musallam.



De bond kwam meteen met een nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuw merk, voorgesteld door heel wat atleten. "We are World Aquatics, united by water!"



De nieuwe naam zal geleidelijk ingevoerd worden in 2023 voor de World Aquatics-kampioenschappen in Fukuoka, in Japan.



World Aquatics gaat zo mee in de trend van kortere, eenvoudigere en Engelstalige benamingen voor internationale sportfederaties.



In atletiek spreken we niet meer van de International Association of Athletics Federations (IAAF), maar sinds 2019 van World Athletics. De vroegere Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA) staat nu bekend als World Rowing en de International Rugby Board gaat door het leven als World Rugby.