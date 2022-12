Lionel Scaloni verdedigt zijn Argentinië: "We zijn geen machines, maar we respecteren Nederland"

De kwartfinale tussen Argentinië en Nederland dateert al van vrijdagavond, maar het vuur is nog altijd niet volledig geblust.

Op zijn persbabbel voor de halve finale tegen Kroatië werd Argentijns bondscoach Lionel Scaloni nog eens ondervraagd over de grimmige sfeer van enkele dagen geleden.

"Die kwartfinale is gespeeld zoals het moest, door Argentinië en door Nederland", bleef Scaloni aanvankelijk op de vlakte.

"Iedereen moet weten hoe je moet winnen of verliezen. We verloren eerst tegen Saudi-Arabië, maar we zijn rustig gebleven."

"Ik ga niet akkoord met de stelling dat we niet weten hoe we ons moeten gedragen als we winnen of verliezen. Dat sluit helemaal niet aan bij de waarheid."

"Kijk naar de finale van de Copa America. Wij klopten Brazilië en je zag prachtige beelden van Neymar, Lionel Messi en Leandro Paredes samen in Maracana."

"Wij respecteren Nederland, net als Kroatië en de andere tegenstanders. Dat beeld moet dus bijgesteld worden."