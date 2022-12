Memorial Van Damme is op 8 september laatste Diamond League-meeting voor finale in VS

De 14e editie van de Diamond League telt 15 gaststeden in 12 landen en 4 continenten. Brussel staat als 14e en laatste reguliere meeting op de planning, een week erna is de finaletweedaagse in de VS.



De Poolse meeting van Silesia, die in 2022 de twee door corona geschrapte Chinese manches verving, krijgt een vaste plaats op het programma tot 2027.



Het internationale topcircuit opent op 5 mei in Doha en loopt tot half september in Eugene. De Amerikaanse finale is eenmalig.



Tot nu was Brussel of Zürich gastheer voor de finale, in 2024 en 2026 krijgt de Memorial zijn statuut van finale terug, gespreid over 2 dagen. Zürich, die andere historische atletiekstad, organiseert de finale in 2025 en 2027.



De Diamond League stipt nog aan dat de kalender onder voorbehoud is van de wereldwijde gezondheidssituatie in 2023.