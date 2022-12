Duitse bond bewaart het vertrouwen en trekt met Hansi Flick naar het EK van 2024

Duitsland werd vorige donderdag uitgeschakeld in de groepsfase van het WK, een jammerlijk bisnummer.

Bondscoach Hansi Flick lag onder vuur, maar in tegenstelling tot technisch directeur Oliver Bierhoff, blijft hij aan.

"We beseffen dat het EK van 2024 in ons land een grote kans biedt aan Duitsland", zegt bondsvoorzitter Bernd Neuendorf. "We willen er een succes van maken en we hebben het volste vertrouwen in Hansi Flick."

Flick toont zich "optimistisch" over het EK in het vaderland. "We kunnen veel meer dan wat we in Qatar hebben laten zien. We hebben daar een geweldige kans gemist."

"We zullen daar lessen uit leren en ik geloof in het pad dat is uitgestippeld richting het EK. We willen het hele land achter ons team zetten voor het EK."

Hansi Flick is sinds de zomer van vorig jaar werkzaam als bondscoach van Duitsland. Na het EK, waarin Duitsland in de achtste finales uitgeschakeld werd, nam hij over van Joachim Löw.