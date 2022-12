CEO van de KBVB na afscheid Roberto Martinez: "Een geweldige ambassadeur"

Na de dreun tegen Kroatië schrijft de KBVB over "extreme ontgoocheling". "We hebben gefaald en we hebben onze supporters in de steek gelaten."

"En een cyclus is ook ten einde. De wegen van Roberto Martinez en de voetbalbond scheiden na 6 jaar, waar we dankbaar voor en trots op zijn."

CEO Peter Bossaert zal pas maandag op een persconferentie reageren. Schriftelijk kon hij wel al een statement kwijt.

"We bedanken Roberto Martinez voor alles wat hij bereikt heeft met deze gouden generatie, als coach en als technisch directeur. Hij heeft een immense nalatenschap gegeven aan de volgende generaties Belgische voetballers."

"Niet alleen door een moderne structuur te installeren die steunt op analyse, opvoeding en scouting, maar ook door spelers voor te bereiden op de volgende stap als coach."

"We bedanken hem ook voor de familiale sfeer die hij ons bijgebracht heeft. Hij was een geweldige ambassadeur. De volledige staf zal hem missen."