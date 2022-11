Emoties laaien hoog op na Deense uitschakeling: "Pijnigt ons enorm dat we volk teleurstellen"

"Het is 100% mijn verantwoordelijkheid", beseft de bondscoach. Hij kan zijn teleurstelling duidelijk niet verbergen. De tranen parelen in zijn ogen.

Vooral het feit dat het Deense volk verweesd achterblijft - na torenhoge verwachtingen - stoort Hjulmand. "Het pijnigt ons enorm dat we de mensen teleurstellen. We konden niet voldoen aan de verwachting van de Deense fans."

Denemarken onwaardig

"Alles was beneden niveau", klinkt het ook bij Pierre-Emile Højbjerg.

"Het was Denemarken onwaardig. We zijn beter dan dit en moeten ook beter presteren. Misschien werd de druk sommigen te veel. Maar dat moet je aan hen vragen."

De speler van Tottenham voelde die druk niet, maar kon zijn ploeg niet op sleeptouw nemen. "Het is niet onverdiend dat we uitgeschakeld zijn. Als je kijkt hoe we spelen, hoe we geen progressie maken... Dan is het niet meer dan verdiend."