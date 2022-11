Australië klopt schaduwfavoriet Denemarken en plaatst zich voor 1/8e finales

Australië-Denemarken in een notendop:

Na een geweldig EK voetbal in 2021 begonnen de Denen als schaduwfavoriet aan het WK in Qatar. Ze twijfelden voor aanvang om af te zakken naar het Emiraat, maar eens in de oliestaat leken ze toch afwezig.

Na flauwe wedstrijden tegen Tunesië en Frankrijk was het ook tegen Australië heel erg matig.

In de eerste helft trokken ze aanvankelijk wel richting het doel van Ryan (ex-Club Brugge), maar echt gevaarlijk waren de schoten van Jensen en Skov Olsen (Club Brugge) zeker niet. Ook aan de overkant hebben McGree en Duke al beter afgewerkt in hun carrières.

Na de onderbreking bleef Denemarken het proberen, maar een broodnodige goal leverde het niet op. Integendeel. Het was Australië dat na een counter op voorsprong kwam. Leckie hield Maehle (ex-Racing Genk) uitstekend aan de praat en vond nadien het gaatje naast Schmeichel: 1-0.

Het openingsdoelpunt was voor Denemarken uiteraard het signaal om alles op alles te zetten, maar de Scandinaven bleven in hetzelfde bedje ziek. Voorin hebben ze niemand lopen die (gemakkelijk) een goal kan maken en dan houdt het op.

Voor Australië is het WK allesbehalve voorbij. Het is er net als in 2006 bij in de achtste finales. Tegenstander wordt daarin de winnaar van groep C.